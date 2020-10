L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia.

I posti letto dedicati ai pazienti Covid saranno 2.500. Contemporaneamente verranno attivate nuove strutture che renderanno autonoma ogni provincia.





Razza ha aggiunto di volersi distaccare dal modello seguito in altre regioni: «Campania, Lombardia ed Emilia hanno contingentato i ricoveri ordinari. In più vari ambulatori sono stati chiusi e i pronto soccorso sono quasi interamente destinati ai pazienti Covid. Noi invece terremo tutto aperto. Non bloccheremo le altre attività sanitarie».