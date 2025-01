Gds: “Dionisi può confermare lo stesso undici di sette giorni fa. Le probabili formazioni di Palermo-Juve Stabia”

Al Barbera, il Palermo ospita la Juve Stabia con l’intento di confermare i progressi visti nella vittoria contro il Modena. Come riportato dal Giornale di Sicilia, il tecnico Alessio Dionisi sembra orientato a confermare l’undici di partenza della scorsa settimana, con Sirigu tra i pali e il trio difensivo Baniya-Nikolaou-Ceccaroni, chiamato a blindare la porta per la sesta volta nelle ultime undici gare casalinghe.

In attacco, la coppia Brunori-Le Douaron, entrambi a segno nell’ultima gara, cercherà di sfruttare le lacune difensive della Juve Stabia per dare continuità alla striscia positiva. A centrocampo, fiducia a Segre, Gomes e Ranocchia, supportati sulle fasce da Pierozzi e Lund, quest’ultimo confermato a sinistra.

Dalla panchina, potrebbero rivelarsi determinanti i rientri di Di Francesco e Blin, con il primo pronto a dare freschezza in fase offensiva. Nessun cambio in vista per Diakité e Desplanches, che dovranno aspettare ancora una settimana per una possibile chance da titolari.

Un avversario ostico

La Juve Stabia, allenata da Tarantino (che sostituisce lo squalificato Pagliuca), arriva al match forte di una buona stagione in trasferta, con solo due sconfitte subite lontano dal proprio stadio. Con il consueto 3-4-2-1, i campani punteranno sulla fisicità di Adorante in attacco e sull’estro di Pierobon e Candellone alle sue spalle. La solidità difensiva, affidata a Bellich, Varnier e Folino, sarà cruciale per fermare le avanzate del Palermo.

Il contesto

Il match rappresenta un’occasione fondamentale per il Palermo di dimostrare che i recenti progressi non sono stati un caso isolato. Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, una vittoria contro la Juve Stabia potrebbe legittimare le ambizioni di alta classifica dei rosanero e consolidare la fiducia ritrovata con l’arrivo del nuovo direttore sportivo, Carlo Osti.

Se il Palermo riuscirà a mantenere alta la concentrazione, il sogno di risalire in classifica potrebbe diventare realtà, a patto di non commettere passi falsi contro avversari ben organizzati come le “vespe”.