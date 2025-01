Gds: “Vittorie di fila e tris al Barbera, doppia missione per i rosa”

Il Palermo torna al “Renzo Barbera” con l’obiettivo di interrompere un digiuno che dura ormai da troppo tempo: vincere due partite consecutive in campionato. Come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’ultima volta in cui i rosanero ci riuscirono risale al 17 febbraio 2024, con il 3-0 inflitto al Como dopo il successo esterno contro la Feralpisalò. Da quel momento, sono trascorse 34 partite senza mai centrare due vittorie di fila, un dato che evidenzia la mancanza di continuità che ha frenato le ambizioni del club.

Ora, dopo il convincente 2-0 sul Modena, il tecnico Alessio Dionisi e la sua squadra sembrano pronti per voltare pagina. La vittoria contro il Modena ha riportato entusiasmo, e affrontare un avversario come la Juve Stabia, che il Palermo ha battuto sei volte nelle ultime otto sfide tra Serie B e C, può rappresentare il momento giusto per rompere il tabù.

La Juve Stabia: un avversario ostico in trasferta

Le “vespe” di Tarantino non sono però un avversario da sottovalutare. Come sottolinea Orifici, i campani hanno perso solo due volte in trasferta in questa stagione e vantano 15 punti raccolti fuori casa, un dato che li rende una delle squadre più solide lontano dalle mura amiche. Nonostante ciò, in Serie B, il Palermo ha sempre vinto contro la Juve Stabia: tre successi su tre, compreso il 3-0 al Barbera del 28 settembre 2013.

I numeri del match

Il Palermo si presenta alla sfida come la squadra con il maggior numero di tiri in porta del campionato (330), mentre la Juve Stabia è quella che ci ha provato meno, con 222 conclusioni. Sarà quindi una sfida tra due filosofie opposte. Brunori, autore di due gol in stagione, cercherà di tornare protagonista proprio contro la squadra a cui segnò nel match d’andata. Una rete oggi gli permetterebbe di segnare in due gare consecutive, come non accade dall’aprile 2024.

Un Barbera ritrovato

Il “Renzo Barbera” è tornato a essere un fortino per i rosanero, che hanno collezionato due successi consecutivi contro Bari e Modena senza subire gol. Un’eventuale vittoria contro la Juve Stabia segnerebbe un altro clean sheet casalingo, un traguardo che non si verifica dal 2017/18, oltre che la terza vittoria consecutiva tra le mura amiche, un’impresa che manca da quasi un anno.

Un crocevia per il futuro

La sfida di oggi non è solo una partita, ma un potenziale punto di svolta per la stagione del Palermo. Una vittoria non solo spezzerebbe la lunga serie senza successi consecutivi, ma regalerebbe anche un nuovo slancio alla squadra di Dionisi, dimostrando che il cambio di mentalità è reale e che i rosanero possono ancora sognare in grande. Come conclude Orifici, una partita “da vincere per tornare a sognare”.