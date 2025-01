Gds: “Palermo, è ora di volare. Assalto alla Juve Stabia”

La rincorsa del Palermo è ricominciata. Dopo la convincente vittoria contro il Modena, i rosanero sono chiamati a un nuovo banco di prova contro la Juve Stabia, una squadra insidiosa ma non insuperabile. Come sottolineato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo deve affrontare il match con il giusto atteggiamento per consolidare i progressi fatti e puntare a un piazzamento migliore in classifica.

L’arrivo di Carlo Osti alla direzione sportiva sembra aver dato una scossa emotiva al gruppo, come dimostrato dalla prestazione contro il Modena. Tuttavia, il tecnico Alessio Dionisi sa bene che non basta una sola vittoria per cambiare il volto di una stagione caratterizzata da alti e bassi: il successo contro i “canarini” deve essere il punto di ripartenza per un 2024 molto diverso dal passato.

Sfida impegnativa contro una Juve Stabia in forma

La Juve Stabia, pur non avendo una grande tradizione ai vertici del campionato (il miglior piazzamento della sua storia è il nono posto nella stagione 2011/12), sta vivendo una stagione positiva. In trasferta ha perso solo due volte e, nell’ultima uscita, ha fermato sul pari lo Spezia, dimostrando di poter competere ai piani alti. Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, il Palermo dovrà affrontare questa sfida con massima concentrazione, consapevole che un calo di attenzione potrebbe essere fatale.

Rientri importanti per Dionisi

Per il tecnico rosanero ci sono buone notizie dall’infermeria: tornano a disposizione Di Francesco e Blin, due pedine fondamentali. Il primo si era fermato contro il Bari, mentre il secondo si era infortunato proprio nella gara d’andata contro la Juve Stabia. Entrambi partiranno dalla panchina, ma il loro recupero è un segnale positivo per il 3-5-2 di Dionisi. Non ci saranno invece Insigne, ancora indisponibile, né i lungodegenti Gomis, Di Bartolo e Di Mariano.

Il pubblico del Barbera e l’obiettivo continuità

La vittoria contro il Modena ha riportato fiducia nell’ambiente e tra i tifosi, presenti al Barbera con una soddisfazione “tiepida”, come sottolinea Arena, ma comunque fiduciosi che la squadra possa risalire la classifica. Ora, per il Palermo, è fondamentale dare continuità ai risultati. La sfida contro la Juve Stabia rappresenta un’occasione per scacciare definitivamente i cattivi pensieri e dimostrare che questo 2024 può essere l’anno della svolta.