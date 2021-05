L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Moris Carrozzieri a dieci anni di distanza dalla finale di Coppa Italia del 2011:

«Rossi? Mi disse che avrei dovuto tenermi pronto perché non è che Goian stesse in ottime condizioni. E così è stato».





«A parte il risultato, vedere Roma tutta rosanero è stato stupendo. Non so il motivo e non l’abbiamo mai saputo, ma una partita del genere l’avremmo dovuta giocare sin dall’inizio con Miccoli e Liverani».