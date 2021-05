L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Giulio Migliaccio a dieci anni di distanza dalla finale di Coppa Italia del 2011:

«Gol al Milan in semifinale? È stato il coronamento di tanti sacrifici. Riuscire a dare quell’emozione a me, alla mia famiglia e a tutti i tifosi, mi ha ripagato di tutto. Poi Roma va di pari passo con la rete al Milan. All’ingresso in campo, quando si testano i tacchetti, vedere lo stadio già pieno è stato incredibile. Ma anche le foto di Piazza di Spagna, che mia moglie mi aveva mandato di mattina. Da pelle d’oca. Il risultato è l’unica cosa che possiamo rimproverarci».





«Abbiamo dato il massimo, abbiamo mancato delle buone occasioni sullo 0-0, ma per quel gruppo anche la sconfitta è stata un motivo di crescita».