Gds: “De Sanctis «confessa» i procuratori. Palermo, in mediana spunta l’idea Caligara”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e sugli obiettivi di De Sanctis.

Con l’avanzare delle giornate, il mercato del Palermo inizia a prendere forma, con il club che definisce gli identikit e le caratteristiche dei giocatori da inserire nella rosa. Sebbene siamo ancora alle prime fasi, i contatti preliminari e gli scambi di informazioni sono già avviati.

Contatti e Piste Aperte

Il direttore sportivo De Sanctis ha avviato i contatti con gli agenti dei giocatori attualmente in rosa per discutere il progetto tecnico attorno a ciascun elemento. Parallelamente, sono state aperte diverse piste per potenziali nuovi acquisti.

Asse con l’Inter

L’asse con l’Inter sembra essere il più promettente. Il Palermo ha puntato gli occhi su Sebastiano Esposito, giovane attaccante che ha mostrato buone qualità in Serie B con la Sampdoria. La possibile formula per il suo trasferimento potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di promozione. Un’alternativa potrebbe essere il fratello minore, Francesco Pio, reduce da un anno allo Spezia. Un altro nome interessante è quello di Topalovic, fantasista sloveno del Domzale, vicino all’Inter ma già seguito dal Palermo nella scorsa sessione di mercato invernale.

Interesse per Giocatori dell’Ascoli

Dal retrocesso Ascoli, il Palermo ha individuato Pedro Mendes, attaccante classe 1999, autore di undici reti nello scorso campionato. Anche il regista ventiquattrenne Caligara è sotto osservazione, avendo totalizzato 26 presenze e cinque reti nella stagione appena conclusa.

Possibili Altri Obiettivi

Mazzitelli del Frosinone

Mazzitelli, attualmente al Frosinone, potrebbe essere un’opzione interessante se il progetto dei ciociari non dovesse puntare subito al ritorno in Serie A.

Viola per la Mediana

Per rafforzare il centrocampo, il Palermo potrebbe considerare l’acquisto di Viola, giocatore esperto che porterebbe tecnica e leadership alla squadra.

Difesa

Per la difesa, il nome di Ferrari, in scadenza con il Sassuolo, rimane in pole position. Il nuovo allenatore del Palermo, Dionisi, lo conosce molto bene.

Situazione Interna

Per quanto riguarda i giocatori attualmente in rosa, Segre continua a essere nei radar del Lecce, mentre Brunori è oggetto di interesse da parte di Genoa, Empoli e Sassuolo.

In sintesi, il Palermo sta lavorando su più fronti per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione, con un mix di giovani promesse e giocatori esperti che possano portare qualità e solidità al gruppo.