Palermo, game over per Pigliacelli

Il portiere ha un altro anno di contratto, ma non rientra più nel progetto del club. Adesso si cerca una via d’uscita per evitare un braccio di ferro

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’esperienza a Palermo di Pigliacelli che va verso la conclusione.

La storia tra Mirko Pigliacelli e il Palermo è giunta al capolinea, con il club siciliano deciso a puntare su Sebastiano Desplanches per il ruolo di portiere titolare. La decisione, sostenuta dal City Group, è stata confermata, lasciando Pigliacelli con due opzioni: accettare una nuova destinazione proposta dalla società o rimanere nella squadra senza essere incluso nella lista ufficiale per la Serie B.

Pigliacelli, che ha difeso i pali del Palermo per due anni, lascerà la squadra dopo aver subito 109 gol in 78 partite, con una media di 1,4 gol a partita. Durante la sua permanenza, ha parato due rigori, dimostrando particolare abilità nei tiri ravvicinati e nella protezione del palo, pur riscontrando difficoltà sui tiri da fuori area.

Con l’addio di Pigliacelli, il Palermo dovrà cercare un nuovo portiere di riserva. La società potrebbe orientarsi verso un portiere esperto, seguendo la tendenza del tecnico Dionisi, che in passato ha puntato su portieri come Brignoli e Consigli. Tra i potenziali candidati ci sono Consigli, attualmente in scadenza di contratto con il Sassuolo, e Berisha, il cui contratto con l’Empoli scade a breve.

Inoltre, in Serie B ci sono diversi portieri in scadenza a fine mese, tra cui Seculin del Modena, Zoet dello Spezia e Poluzzi del Südtirol. Il Palermo dovrà valutare attentamente le opportunità di mercato per trovare un sostituto affidabile per Pigliacelli, considerando l’importanza del ruolo di portiere nella squadra.