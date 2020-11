L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus sull’isola.

Scende il tasso di positività, resta più o meno stabile la quota giornaliera dei contagi e per la prima volta c’è una flessione nel numero dei malati in ospedale. Tuttavia, sono 48 le vittime nelle ultime 24 ore, record quotidiano. Nel dettaglio, sono 1.306 le nuove infezioni accertate in territorio

siciliano a fronte di 9.963 tamponi molecolari effettuati.





Questa, secondo i dati ministeriali, la distribuzione dei nuovi positivi in

scala provinciale: 342 a Catania, 313 a Palermo, 160 a Messina, 158 a Trapani, 95 a Siracusa, 79 a Ragusa, 76 ad Agrigento, 63 a Caltanissetta e 20

a Enna.