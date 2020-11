L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui vaccini anti-Covid 19.

Il commissario nazionale per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha rotto gli indugi annunciando che sono stati individuati 300 siti in tutta Italia per stoccare le prime dosi di vaccino.





La Regione è pronta a ricevere le sue scorte avendo indicato a Roma più di un sito per ciascuna provincia con una ampia cella frigorifera capace di raggiungere i -75°. La Sicilia ha individuato in primis la sede della Banca del

cordone ombelicale di Sciacca. E poi gli ospedali di Caltanissetta e Gela, il

San Giovanni Di Dio di Agrigento, quasi tutti i nosocomi di Catania. A

Palermo hanno le strutture per poter ricevere e conservare il vaccino della

Pfizer l’Ismett, il Cervello, il Civico e poi il Giglio a Cefalù.