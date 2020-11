L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Marsala.

Dopo aver avviato le procedure per fare usufruire a tutti i tesserati le somme previste dal decreto Cura Italia, la società ha sciolto i ranghi e nessun giocatore è più in città.





Il segretario Erino Licari spiega «Purtroppo avremo un “meno 6” in classifica da recuperare. E cioè i tre punti fino ad oggi per vertenze economiche relative a due stagioni addietro e riguardanti i giocatori Giuffrida e Bonfiglio, oltre che dichiarazioni ritenute offensive dell’ex presidente Cottone contro la Lega. Altri tre invece sono attesi per i prossimi giorni e riguardano i “casi” Maraucci, Tripoli e Mazzara. Un handicap non indifferente, ma l’organico che è stato allestito ci consente di sperare in una

risalita».