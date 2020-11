L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Catania.

La positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico ha reso necessario sottoporre tutto l’organico della prima squadra al tampone, che sarà effettuato questa mattina.





«Zero alibi e massima determinazione: servirà il miglior Catania per ottenere un risultato importante contro il Palermo, una squadra fatta da ottimi giocatori e costruita per stare in alto in classifica – spiega Raffaele. A Catanzaro, pareggiando in 9 contro 11, i rosanero hanno dimostrato di essere sul pezzo – avverte il tecnico etneo -. Siamo consapevoli di dover dare il massimo, servono cuore e testa per una prestazione che renda felici i nostri tifosi. Concentrazione e consapevolezza devono essere le nostre parole d’ordine».

Agli indisponibili di lungo corso, Santurro, Piccolo e Sarao, si sono aggiunti nelle ultime ore Vicente, infortunio al ginocchio, Albertini, distorsione ad una caviglia, e Pellegrini, risentimento muscolare.