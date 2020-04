L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul nuovo DPCM. Sono stati distribuiti 138 milioni di mascherine. Il governo non ha escluso la possibilità di renderle obbligatorie nei luoghi pubblici. Il prezzo sarà fisso. Una delle ipotesi emersa nei giorni scorsi è che sia di 90 centesimi a mascherina. Inoltre, sarà direttamente lo Stato a produrle. Un accordo è già stato siglato: due imprese realizzeranno 51 macchinari che il governo acquisterà e installerà in strutture pubbliche. La produzione iniziale dovrebbe essere tra le 400 mila e le 800 mila al giorno, per arrivare fino a 25 milioni. L’autocertificazione sarà necessaria solo per gli spostamenti in altre regioni. I cantieri ripartiranno da domani, ma solo quelli riguardanti edilizia residenziale pubblica, scuole, carceri e opere contro il dissesto idrogeologico. Bar e ristoranti riapriranno dal 18 maggio. Chi abita in zone di mare può fare tranquillamente il bagno, lo stesso per chi abita vicino ad un lago.