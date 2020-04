L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza l’emergenza Coronavirus in Sicilia. Ieri, per la prima volta da quando è scoppiata l’emergenza, il numero delle persone guarite nell’arco di una giornata, ben 81 a venerdì scorso di cui 24 in degenza e 57 a casa, supera, e più del doppio, l’incremento quotidiano di contagi, che non è andato oltre quota 39. Grazie al notevole aumento di guarigioni complessive, arrivate a 524, spunta il segno meno davanti agli attuali ammalati, che dai 2.320 registrati il 24 aprile passano adesso a 2.272, ovvero -48, anche se va ricordato che dietro il decremento c’è il rovescio della medaglia, la parte più tragica dell’epidemia: i 224 contagiati morti nell’Isola, di cui sei soltanto ieri. E’ stata sgomberata un’altra residenza per anziani diventata focolaio epidemico: la Don Bosco di Caltagirone, dove in 41 tra ospiti e operatori sono risultati contagiati.