L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui costi complessivi relativi al Centro Sportivo del Palermo.

Poteva sorgere in città: erano stati sondati alcuni terreni in via dell’Olimpo, nel quartiere di Pallavicino e a Mondello. Le aree con inquadrature sufficienti si sono rivelate essere solamente tre: due, in via Leonardo da Vinci e in via Michelangelo, scartate per «per problemi urbanistici riscontrati a seguito di verifiche», mentre un altro in via Lanza di Scalea sembrava fare al caso del Palermo. Per il terreno confinante o quasi con il Velodromo, Hera Hora aveva raggiunto l’accordo con i proprietari sulla base di 1,9 milioni di euro. Prima della firma, però, si è resa necessaria una verifica in merito ad alcuni pali per la distribuzione dell’energia elettrica. «Abbiamo avuto riservatamente riscontro da Terna – società delegata alla distribuzione dell’alta tensione in Italia che ci ha preventivato un costo

per la sola deviazione dei pali che attraversano la proprietà di circa

1.500.000 euro».





I costi del Centro Sportivo a Torretta sono stati stimati complessivamente in 5,8 milioni di euro: oltre ai 30 mila euro previsti per lo spostamento di due pali della luce, vanno aggiunti i circa 20 euro al metro quadro per l’acquisizione dei due terreni, uno di 4 ettari (a destinazione sportiva, con un immobile al suo interno) e uno di 5 ettari (ad uso agricolo), per un totale di 1,8 milioni di euro. La prima fase dei lavori avrà un costo stimato di 2,5 milioni di euro per la riqualificazione del campo comunale e la realizzazione della strutture con due campi in erba naturale e la club house.

La seconda fase prevede l’ampliamento tramite la realizzazione di ulteriori tre campi in erba sintetica, con un costo stimato di 1,5 milioni.