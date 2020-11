L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida fra Catania e Turris.

I rossazzurri si lasciano addormentare dai campani, squadra prudente in difesa, ben disposta in campo, capace di occupare gli spazi e di non dare agli avversari il tempo per impostare con lucidità la manovra.





Il Palermo è avvisato: dovrà impegnarsi al massimo per avere la meglio su una squadra imbattuta in trasferta.