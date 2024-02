Gds: “Calcio, bancarotta Palermo. Assolta anche la società”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul processo alla vecchia società del Palermo.

Anche per la (vecchia) società dell’Us Città di Palermo, in quanto soggetto giuridico, è arrivata l’assoluzione per il processo alla bancarotta della vecchia società del Palermo Calcio, all’epoca guidata dal presidente Maurizio Zamparini. Il capo di imputazione, caduto a conclusione del processo in primo grado, chiuso giovedì davanti alla quarta sezione del tribunale, era quello di «impiego di denaro o di beni di provenienza illecita».

Non sono mai stati imputati invece Calogero Pisciotta e Gabriele Palazzotto, curatori nominati dal tribunale a seguito del dichiarato fallimento, che dunque sono totalmente estranei ai fatti. Per Zamparini c’è stata l’estinzione del reato essendo morto l’1 febbraio 2022. Le assoluzioni sono state emesse con la formula perché il fatto non sussiste. Unico condannato il commercialista Anastasio Morosi, ritenuto colpevole di reati collegati alla bancarotta.

Fallimento vecchio Palermo: un condannato, tre gli assolti