Fallimento vecchio Palermo: un condannato, tre gli assolti

Un condannato al processo per le vicende del vecchio Palermo. Si tratta del commercialista Anastasio Morosi: condannato a 4 anni e 4 mesi. Lo stesso Morosi, secondo l’accusa, avrebbe stilato una consulenza sulla doppia cessione del marchio alla Mepal prima e all’Alyssa poi per far quadrare i conti e potersi iscrivere ai campionati.

L’Us Città di Palermo fu dichiarata fallita a causa delle irregolarità venute fuori nel corso delle inchieste penali condotte dalla Procura di Palermo e dichiarata insolvente dal Tribunale fallimentare. Tra gli assolti, invece, l’ex componente del collegio dei sindaci Enzo Caimi e la segretaria di Zamparini, Alessandra Bonometti. Il Tribunale, presieduto da Bruno Fasciana, ha assolto anche la curatela fallimentare.