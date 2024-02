Zaffaroni presenta Bari-Feralpisalò: «Palermo? Siamo stati sfortunati»

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Feralpisalò Marco Zaffaroni ha parlato in vista della gara contro il Bari commentando anche la sconfitta contro il Palermo:

«Anche quella dello scorso weekend contro il Palermo, nonostante la sconfitta, è stata una buona gara, esattamente come quella contro il SudTirol, ma le partite si fanno con gli episodi, che vanno portati dalla propria parte: nei due citati confronti non siamo stati forse abbastanza bravi perché, al netto della buona prestazione, abbiamo creato tanto e calciato molto verso la porta, senza però segnare. Su questo dobbiamo migliorare, non basta tenere alto il livello della prestazione, deve seguire anche una certa concretezza. E su questo dobbiamo lavorare».