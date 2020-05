L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla “Fase 2” del Palermo. Nessuna fretta sul fronte allenatore: Boscaglia e Calori sono due tecnici che hanno lavorato a Brescia con Sagramola e Castagnini, Asta e Scienza rientrano tra quelli proposti ai due dirigenti. Nell’elenco figura anche Caserta, ma il patron della Juve Stabia ha affermato che per lui ci sarà un contratto anche per l’anno prossimo. La situazione è in divenire, chi è libero potrebbe rientrare in corsa, chi è già impegnato potrebbe ritrovarsi senza panchina.