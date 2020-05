L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul futuro del Palermo. Il club è stato un fuoriserie per la Serie D. Pergolizzi, nonostante l’addio, ne esce vincitore: non dovrebbe faticare a trovare un’altra squadra. Il club del duo Mirri-Di Piazza non ha debiti e ha tanto tempo per pianificare ogni mossa, dalla panchina al mercato. I vantaggi non vanno sprecati. In tanti rischiano di non potersi iscrivere fra B e Lega Pro, le occasioni (vedi parametri zero) potrebbero fioccare.