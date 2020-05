L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla “Fase 2” del Palermo. Il club può sfruttare un vantaggio, non avendo situazioni debitorie pregresse da affrontare in questo periodo di crisi. Sul fronte mercato, si potrebbe attingere da un esercito di svincolati. Ma non ci si limiterà solo a questo, malgrado il bilancio in perdita di oltre un milione di euro per i mancati introiti dal botteghino per le ultime tre partite, i possibili rimborsi e le sponsorizzazioni.