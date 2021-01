L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del match di domani del Palermo contro il Potenza.

Crivello rientra e Boscaglia punta a recuperarlo per domani. Il Palermo è partito alla volta di Potenza (prima tappa intermedia in Calabria, poi oggi si riprende la marcia) e sul pullman che ha lasciato il «Barbera» nel pomeriggio era presente anche il terzino palermitano, in dubbio fino all’ultimo per un problema alla schiena.





Senza Almici e senza Marconi, l’altra assenza di rilievo rimane quella di Accardi. Lo staff medico ha

cercato di recuperare anche lui, ma nel suo caso le condizioni sono diverse. Il numero 4 rosanero ha infatti riportato un ematoma alla coscia, che lo ha costretto ad una vistosa fasciatura e alle cure dei fisioterapisti – scrive il quotidiano -.

Nella partitella del mercoledì, Boscaglia ha dapprima provato Doda nel suo ruolo naturale, per poi schierare nel

secondo tempo Valente (già adattato al ruolo di terzino in Palermo-Viterbese, dopo l’infortunio di Almici). In mezzo, Palazzi e Somma sono stati provati nuovamente dal tecnico nell’ultima seduta a Carini come coppia centrale e si candidano per un’eventuale riconferma, con Crivello che a questo punto parte in vantaggio su Corrado per il posto a sinistra. Broh e Luperini

appaiono le opzioni più probabili per completare la mediana con Odjer. Infine, in avanti, si dovrebbe tornare al tridente: Lucca, Kanoute e Valente vanno verso la conferma, ma attenzione a Rauti, provato sulla sinistra.