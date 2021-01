L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della questione Saraniti.

Uno spazio ridotto ai minimi termini, una panchina che si fa sempre più pesante e un messaggio, rivolto ai detrattori, che lascia ben intendere lo stato d’animo attuale di Saraniti.





«Ci sono periodi difficili – scrive Saraniti in un post – ma ciò non significa mollare Dalla mia parte ho mia moglie e le mie figlie che mi danno la forza di lottare in questi momenti… e io riesco sempre a risollevarmi. Specialmente quando tutti vogliono darmi il colpo di grazia. Ma nessuno, credetemi, c’è mai riuscito. Alla fine faremo i conti».

Un Saraniti agguerrito, quello salito sul pullman ieri pomeriggio insieme al resto della squadra, per affrontare la trasferta di Potenza. Adesso l’attaccante reclama spazio.