L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo vittorioso contro il Biancavilla. I baby Silipo e Lucca trascinano i rosa. Il primo con una giocata da campione alla mezzora della ripresa, completando il suo pomeriggio d’oro col cross da destra che cinque minuti dopo Lorenzo Lucca, l’altro giovane attaccante preso a gennaio, ha corretto in rete approfittando di uno svarione della difesa ospite. Fino al gol di Silipo, gli attacchi del Palermo erano stati lenti e prevedibili. Nonostante la spinta che arrivava dagli spalti il Palermo attaccava senza un briciolo di fantasia, gettava palloni nel mucchio e non riusciva mai a smarcare un giocatore per la battuta dalla distanza. Ci voleva un’invenzione, un atto di sfrontatezza e di tecnica. Silipo è partito da destra, si è accentrato, ha chinato il corpo e ha calciato forte verso l’incrocio dei pali lontano. Poi è esploso insieme ai diciassettemila del Barbera, che si sono svegliati da un brutto sogno. E come detto cinque minuti dopo lo stesso Silipo ha crossato teso da destra, Bonaccorsi s’è lasciato passare la palla sotto i piedi e Lucca, quasi sulla linea di porta, ha appoggiato in rete. Tutti i rosa rispetto alla gara precedente hanno compiuto un passo indietro, anche sul piano atletico.