L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla prestazione eccelsa dei giovani del Palermo. Ancora una volta i rosa vengono salvati dal giocatore più giovane, non ci vuole molto a scoprirlo osservando le statistiche. E poiché nulla accade per caso oggi più che mai occorre riconoscere la bontà del lavoro di Renzo Castagnini, che è riuscito a scovare in giro per l’Italia giocatori che a dispetto dell’età stanno avendo ruoli fondamentali in questa faticosa «fuga» dal campionato di Serie D.