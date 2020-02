L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo trascinato dai suoi giovani. I baby stanno di nuovo bene e sono tornati decisivi contro il Biancavilla. I jolly sono stati Silipo e Lucca, il primo ha segnato con un gol da vero fuoriclasse, il secondo con un tap-in da due passi. E siccome tutti e due sono usciti dalla panchina, un applauso è giusto farlo anche a Pergolizzi, che ha fatto i cambi al momento giusto e ci ha anche azzeccato. Silipo ha portato quella verve che era mancata, dando velocità e fantasia a una manovra pallida come una giornata senza sole. Lucca ha portato garra e muscoli, lottando su ogni pallone come un dannato. Insieme hanno regalato una vittoria che vale oro colato, a conferma che l’organico del Palermo è il migliore per profondità e qualità di tutta la Serie D. La prestazione di alcuni big è stata negativa. Rispetto alla partita con la Cittanovese, in molti hanno fatto un passo indietro.