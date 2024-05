Gds: “Bagheria, giovane picchiato. Pugni in faccia e colpi di mazza”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su un aggressione a Bagheria.

Lo hanno atteso di nascosto, senza farsi vedere, e appena è arrivato, lo hanno picchiato selvaggiamente, lasciandolo a terra sanguinante. Protagonista di questa brutta storia è un giovane di 21 anni di Bagheria. Il ragazzo è stato aggredito mercoledì sera da tre giovani, tra via Palagonia e via Inzerillo, a pochi metri dall’arco del Padre Eterno, antico ingresso della settecentesca Villa Palagonia.

I tre si sarebbero accaniti contro il giovane colpendolo ripetutamente con pugni in faccia e ferendolo con colpi di mazza su tutto il corpo. Lo sfortunato malcapitato

è rimasto a terra in una pozza di sangue. I tre autori sono poi fuggiti a bordo di un’auto che avevano parcheggiato poco lontano il luogo dell’aggressione. Per il ventunenne è stato necessario il trasporto in ospedale. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che, sono stati attirati dalle sue urla e hanno cercato di prestargli i primi soccorsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. I sanitari hanno portato il giovane prima al centro di primo soccorso a Bagheria, in via Luigi Giorgi Capitano, e subito dopo lo hanno condotto all’ospedale Buccheri La Ferla. I sanitari hanno medicato i traumi che ha riportato alla testa, al volto e sul corpo. La prognosi è di 20 giorni per diverse lesioni e un trauma cranico. Sul posto dell’agguato sono intervenuti gli agenti del commissariato di via La Masa di Bagheria che hanno avviato le indagini. Dovranno cercare di ricostruire i motivi dell’agguato e individuare gli aggressori. Sarà fondamentale il racconto che fornirà la vittima.

Per il momento, la causa dell’aggressione, resta un mistero. Si possono solo avanzare delle ipotesi su cosa abbia provocato la ferocia dei tre. Si potrebbe trattare di una spedizione punitiva per qualche prsunto sgarro subito. Ma non è esclusa anche la pista passionale. Come accaduto in passato. Quella dell’altro ieri sera, purtroppo, non è la prima aggressione violenta che si verifica per le strade di Bagheria