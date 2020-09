L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. E’ Palermo a contare il maggior numero di positivi nelle ultime 24 ore: ben 27, di cui 18 emersi dal pomeriggio di ieri. Il virus è entrato pure nel palazzo di giustizia del capoluogo. C’è anche una cittadina israeliana, trasferita ieri dal porto in una struttura individuata dall’Asp.



Un invito a rispettare le regole è arrivato anche da Papa Francesco, apparso in pubblico per prima volta con la mascherina (bianca) sul volto raccomandando ai fedeli: «non ammucchiatevi, per ognuno c’è la sua sedia, per evitare i contagi».