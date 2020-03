L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma su un amarcord datato due anni fa. Il 25 marzo 2018, il Palermo spazzò via il Carpi con un netto 4-0, spinto dalla tripletta del trequartista Coronado. Il brasiliano consentì al Palermo di aggrapparsi al secondo posto occupato dal Frosinone, ma non bastò per evitare i play-off. La sua prima tripletta in Italia e con la maglia del Palermo, un Coronado così straripante non si vide più. Successivamente, fallì il rigore della possibile vittoria contro il Cesena. Un errore che pesò quanto un macigno.