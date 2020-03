L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta il messaggio di Mario Alberto Santana, capitano del Palermo. «Cari tifosi, ci mancate molto – dichiara in un video pubblicato dal Comune di Palermo – mi raccomando, rimanete a casa. Questo è un momento decisivo per combattere il virus, non uscite e rispettate le istruzioni del Governo. Solo così ci rivedremo presto». Santana è stato il testimonial a tinte rosanero (insieme a Maria Cusmà, capitano della squadra femminile) dell’iniziativa #iorestoacasa, promossa dal consorzio «Palermo al vertice», del video che vede presenti i rappresentanti di tutte le realtà sportive di vertice della città: dal Telimar alle squadre di basket della Sicily By Car e del Green Basket, oltre alle varie divisioni del Cus Palermo, la squadra delle Eagles Cheerleaders, la Oxygen, le società di pallavolo Asd Us Volley, Club Leoni e Gs Volley, il Palermo Calcio a 5, il Palermo Calcio Popolare, i club pallanuotistici Rari Nantes e Waterpolo Palermo, l’Nfl Padel Roosevelt, i Mustangs e gli Eagles United di football americano, questi ultimi affiliati alla Ssd Palermo nel progetto della polisportiva virtuale, oltre ad altre società sportive locali. Il Palermo sta alla finestra per capire quando potranno arrivare ulteriori novità in merito ad una possibile ripresa dei campionati.