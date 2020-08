Gds: "A 50 giorni dall’avvio del campionato di Serie C i rosa ancora a caccia del tecnico. Palermo, in 4 per la panchina. Ma il tempo inizia a stringere"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla panchina del Palermo. Cinquanta giorni all’inizio del campionato e neanche un allenatore in panchina. Il calendario si sta rivelando sempre meno amico. Il viaggio di Sagramola e Castagnini è durato un solo giorno: ieri erano già a Palermo, ma con una lista di nomi ancora aperta.

Si pensa ancora a Vivarini, ma il cui futuro alla guida del Bari non è così certo. Rimane solo un’ipotesi da valutare nel caso in cui non si dovessero avere certezze sul fronte allenatore. Le distanze da colmare con Boscaglia sono evidenti e l’alternativa rimane Diana, con Caserta ultima soluzione.