L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Trapani. Servono 450 mila euro entro il 24 agosto per iscriversi in Serie C e per il ripianamento patrimoniale necessario all’ottenimento della licenza.

Tra gli adempimenti necessari, Alivision è pronta a farsi da parte, con un gruppo locale pronto a rilevare il club. Nel mentre, l’attuale società promette una battaglia giudiziaria in seguito al rigetto del ricorso sui 2 punti di penalizzazione.