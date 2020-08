L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle visite mediche pre-ritiro. A questa tornata di esami ha partecipato soltanto chi era già in città: Accardi, Crivello, Floriano, Pelagotti e Santana, a cui aggiungere i giovanissimi Cangemi, Florio e Matranga.

Corsino e Marong hanno accettato il periodo di prova. Si attende il rientro di Doda, Lancini, Martin, Martinelli e Silipo, oltre a Lucca per il quale è stato trovato un accordo per il ritorno in rosanero.