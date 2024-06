Gazzetta del Sud: “Catanzaro, su Vandeputte non c’è fretta”

L’edizione odierna de “La Gazzetta del Sud” si sofferma sul futuro di Vandeputte nel mirino del Palermo.

Jari Vandeputte, il calciatore belga del Catanzaro, è uno dei giocatori più richiesti e osservati da club di Serie B e superiori. Da oltre un anno, Vandeputte è un pilastro del progetto del Catanzaro, e con l’apertura del mercato estivo, è probabile una sua cessione se conferma le sue performance anche in categorie superiori. In tre stagioni con il Catanzaro, ha totalizzato 121 partite, 28 gol e 53 assist. Il club punta a una valutazione di circa quattro milioni di euro per la sua cessione.

All’arrivo al Catanzaro, era considerato un giocatore da rilanciare, ma sotto la guida del tecnico Vivarini, ha migliorato le sue performance, diventando un esterno polivalente. Nella scorsa stagione di Serie B, ha registrato nove gol e 14 assist, dimostrando la sua consistenza anche in difesa. Palermo e Cremonese sono interessate a lui, ma il sogno di Vandeputte è giocare in Serie A, con Cagliari e Udinese che lo monitorano. Parallelamente, il Crotone sta lavorando alla composizione della squadra per la prossima stagione, con l’obiettivo di avere un organico competitivo e ben preparato per le sfide della Serie C.