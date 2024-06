Il Piccolo: “La Cremonese punta la punta per il salto di qualità, Brunori nel mirino”

L’edizione odierna de “Il Piccolo di Cremona” si sofferma sulla Cremonese e sull’obiettivo Brunori.

Chi sarà il nuovo bomber? Il calcio mercato estivo entra nel vivo e in casa grigiorossa la priorità sembra assolutamente quella di trovare un centravanti di spessore che possa sostituire degnamente Massimo Coda e anche Daniel Ciofani. Nomi importanti che circolano, come quello di Matteo Luigi Brunori, centravanti classe ‘94 in partenza dal Palermo dopo averne vestito i panni del capitano nelle ultime stagioni. Tra l’attaccante di nazionalità italiana, ma nato in Brasile da genitori italiani (Brunori è il cognome della madre) e la piazza di Palermo, però, l’amore sembra essere svanito. Le dichiarazioni del giocatore al termine della semifinale playoff persa contro il Venezia, che definivano Palermo come un ambiente che ‘prima ti esalta e poi ti distrugge”, hanno lasciato il segno.

Alla Cremonese il giocatore piace, però su Brunori c’è il forte interessamento dell’Empoli che gli garantirebbe immediatamente la meritatissima vetrina della serie A. Profilo alternativo, “da serie A” potrebbe essere quello di Thomas Henry, possente centravanti 29enne in forza al Verona ed in cerca di rilancio dopo la rottura del crociato rimediata a gennaio 2023. Forte concorrenza sembra esserci anche su Matteo Della Morte, 24enne figlio di Ivano (ex centrocampista che ricordiamo nel Chievo di Del Neri), reduce da una stagione sugli scudi a Vicenza. Trequartista brevilineo mancino, sembra essere il giusto identikit gradito a mister Stroppa da inserire come mezzala tecnica pronta ad inserirsi (quest’anno oltre a Vazquez, il tecnico ha insistito molto su questo ruolo alternando Buonaiuto prima e dopo l’infortunio, Falletti, talvolta Zanimacchia e anche Johnsen in quelle posizioni). In difesa si cerca un terzino sinistro e l’esperto Nicola Murru, in scadenza di con- tratto con la Sampdoria, potrebbe essere un profilo adatto.