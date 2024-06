Proviamo a venderti quest’estate: la Lazio glielo dice durante Euro 2024 | Primo taglio pesantissimo

Primo calciatore fatto fuori dalla nuova Lazio, che pensa al futuro e al mercato in uscita: niente Formello dopo gli Europei.

Europei vetrina per i campioni, ma anche amplificatore di figuracce. Onori e Oneri delle grandi competizioni, dove la tensione può giocare brutti scherzi. La Lazio, che manda in Germania due nazionali, sta valutando proprio le recenti prestazioni dei biancocelesti impegnati ad Euro 2024 per fare il punto sul futuro.

Il cambio di ben tre allenatori in pochi mesi, dall’addio di Sarri a quello di Tudor, fino all’arrivo di Bianchi, ha già stravolto le gerarchie e creato tanta confusione. Gli addii importanti, tra Felipe Anderson e Luis Alberto, hanno creato buchi, il continuo cambio di allenatori ha invece cambiato i piani di mercato.

Con Baroni si cercheranno sicuramente altri profili rispetto a quelli visionati ad esempio da Tudor, che voleva riabbracciare alcuni pupilli ex Verona. Intanto sulla lista del ds biancocelste Mariano Fabiani, ci sono anche diversi giocatori in uscita. Uno su tutti sarebbe pronto a lasciare, dopo la bocciatura arrivata proprio in questi giorni, in nazionale. Un Europeo iniziato male e finito peggio che potrebbe costargli addirittura il posto nella sua squadra di club.

Lazio, primo addio dopo l’Europeo

Da valutare tantissimi calciatori in casa Lazio, soprattutto dopo l’ennesimo cambio in panchina. Ci sono ad esempio giocatori come Romagnoli non proprio entusiasti della difesa a tre di Tudor, ma che con l’arrivo di Baroni potrebbero decidere di rimanere.

Intanto un calciatore sembra aver deluso le aspettative, e per lui il posto a Formello potrebbe essere già occupato quando tornerà dalla Germania. Stiamo parlando di Hysaj, fedelissimo di Sarri che ha viaggiato dall’Empoli, al Napoli, fino alla Lazio con il tecnico toscano, ma già snobbato dal nuovo allenatore Baroni. Ecco cosa ha deciso la Lazio sul suo futuro.

Addio Hysaj: il piano della Lazio

Se sarà rivoluzione in uscita, uno dei primi a fare le valigie potrebbe essere proprio Hysaj. L’albanese infatti non ha convinto a Roma, come non lo aveva fatto a Napoli, ma grazie alla fiducia di Maurizio Sarri aveva raggiunto la capitale mettendo a segno anche diverse presenze. Le sue prestazioni in nazionale, pasticci su pasticci soprattutto nella gara tra Croazia e Albania, avrebbero convinto la Lazio a disfarsi del terzino.

I biancocelesti vorrebbero monetizzare su una sua eventuale partenza, per puntare a un sostituto sulla fascia – ruolo in casa Lazio che a parte Lazzari sempre affidabile non offre troppi spunti offensivi e non da garanzie difensive -. Pellegrini e Marusic rimangono arruolatili, ma piace Mitaj per sostituire l’ex Napoli, che adesso sembra definitivamente uscito dal progetto tecnico anche del nuovo allenatore.