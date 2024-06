Bologna si sgretola: anche lui se ne va e firma per l’Inter | Italiano si ritrova con le pezze

La straordinaria impresa del Bologna rischia di restare fine a se stessa. Molti big della squadra sono sul punto di partire verso altri lidi

A Bologna il clima che si respira è ancora quello della grande festa, delle celebrazioni per la straordinaria impresa dai rossoblu allenati da Thiago Motta. La qualificazione in Champions League a distanza di sessant’anni è un evento storico, un obiettivo inimmaginabile solo fino a dieci mesi fa.

La splendida squadra allestita con sapienza e oculatezza dal direttore generale Giovanni Sartori e guidata da un tecnico capace e ambizioso rischia però di andare in frantumi. L’addio di Thiago Motta, che ha scelto di accettare l’offerta della Juventus, ha creato malumore tra i tifosi felsinei.

E a quanto pare non sarà l’unico a lasciare il capoluogo emiliano: molti big della rosa paiono destinati a cambiare aria, attratti dalle proposte formulate dalle grandi del nostro campionato. Da Joshua Zirkzee a Riccardo Calafiori passando per Aebischer, sotto le Due Torri si teme un vero e proprio esodo.

Un altro profilo in odore di addio è l’esterno svizzero Dan Ndoye, ventitreenne esterno abile a svolgere le due fasi con grande efficacia. Su di lui si è acceso l’interesse concreto dell’Inter che entro la fine del mercato potrebbe privarsi dell’attuale titolare della fascia destra, Denzel Dumfries.

Bologna, Vincenzo Italiano è furioso: anche Ndoye è in partenza

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, il club campione d’Italia ha infatti messo nel mirino proprio Ndoye in caso di cessione dell’olandese, sul taccuino di molti club di Premier League. Il vice direttore sportivo Dario Baccin sta seguendo con attenzione l’esterno elvetico in questi giorni impegnato ad Euro 2024.

Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero già avuto dei contatti esplorativi con il Bologna che ad oggi valuta Ndoye non meno di 25 milioni di euro. La trattativa non è ancora decollata, anche alla luce del generale immobilismo che regna in questo primo segmento di mercato.

Inter, mercato in divenire: Ndoye è il preferito di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi ha chiesto alla dirigenza di poter disporre di un organico di 22-23 giocatori dello stesso livello o quasi, in modo da poter schierare in campionato e in Europa una formazione sempre competitiva.

Dan Ndoye rappresenta una soluzione gradita soprattutto perché è in grado di interpretare con la stessa disinvoltura i ruoli di esterno basso e alto sia con una difesa a tre che con una a quattro. Nelle prossime settimane il management dell’Inter farà le sue valutazioni nel merito.