Gazzetta dello Sport: “Palermo verso la Cremonese, Lund e Graves ultimi rebus”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla gara del Palermo contro la Cremonese e i rebus di formazione per Corini.

Il Palermo era in campo a Torretta anche ieri, ancora senza Lund e Graves che hanno continuato a lavorare a parte per recuperare dai rispettivi malanni. La giornata di oggi sarà decisiva per capire se i due avranno qualche chance di tornare tra i disponibili, e dunque essere convocati per la trasferta di Cremona, oppure se saranno costretti a rimanere a Palermo.

Per il resto, sempre out Desplanches e Lucioni. Per la sfida di sabato, probabile la conferma dell’undici iniziale che Corini ha schierato contro il Como sabato. Di Mariano, quindi, quasi certamente giocherà dal primo minuto, a destra, con Di Francesco sul fronte opposto: a completare l’attacco, capitan Brunori. A centrocampo Gomes e i due “bomber”, Segre e Ranocchia (10 gol in coppia). Dietro Diakitè a destra, Aurelio a sinistra, e in mezzo l’ormai consolidata coppia Nedelcearu-Ceccaroni.

In porta Pigliacelli, reduce da due clean-sheet di fila in casa, ma lontano dal Barbera: l’ultima volta che non ha preso gol, risale al 7 ottobre, quando il Palermo si impose 2-0 a Modena. Lo stadio “Zini”, intanto, si avvia al sold-out totale: non solo lo spicchio destinato ai tifosi ospiti (i cui 2.425 sono stati venduti in un’ora), ma tutti i settori saranno pieni in ogni ordine di posto.