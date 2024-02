Ex rosa, Darmian: «L’esperienza di Palermo mi ha lasciato tantissimo, avevamo squadra forte»

Intervistato da “Radio Serie A” l’ex rosanero Matteo Darmian ha parlato della sua esperienza al Palermo rilasciando le seguenti parole:

«Palermo? Mi rimane tantissimo di quell’esperienza: era il mio primo anno vero di Serie A. Era una squadra forte, abbiamo giocato l’Europa League. Siamo arrivati in finale di Coppa Italia. Era squadra di valore, dove mi sono potuto confrontare con la Serie A. A Torino ho trovato fiducia da allenatori e tifosi, mi hanno permesso di crescere anche sbagliando. Ho sempre cercato di essere me stesso, sono così e cerco di dimostrare di essere una persona con valori. Anche come esempio. Manchester United? Ho scelto perché volevo confrontarmi con una realtà nuova, sono orgoglioso di quello che ho fatto. Uno dei club migliori e uno campionati migliori. Mourinho? Buon rapporto, mi ha sempre preso in considerazione, ma normale abbia altre scelte. Capitava con me di parlare dell’Inter, perché ero italiano. Bello sentire determinate cose, la sua Inter ha scritto la storia».