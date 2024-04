Gazzetta di Parma: “Il Parma a Palermo per sfatare il tabù e avvicinarsi alla A”

L’edizione odierna de “La Gazzetta di Parma” si sofferma sulla gara che i ducali giocheranno contro il Palermo.

“Il Parma a Palermo per sfatare il tabù e avvicinarsi alla A” titola il quotidiano. Attualmente in testa alla classifica con un margine di cinque punti sul secondo classificato, il Parma sta dimostrando una grande determinazione nel raggiungere il suo obiettivo di tornare nella massima serie del calcio italiano. Con un vantaggio di otto punti sul terzo classificato, il Venezia, una vittoria contro il Palermo renderebbe il traguardo della promozione ancora più vicino per i crociati.

Per il Parma, vincere contro il Palermo rappresenterebbe non solo un importante passo verso la Serie A, ma anche la possibilità di sfatare il tabù che potrebbe aver segnato incontri precedenti tra le due squadre. La determinazione e la voglia di successo del Parma rendono questa partita cruciale e piena di aspettative per entrambe le squadre.