De Biasi: «Venezia squadra costruita bene, merita di andare in A»

L’edizione odierna de “Il Corriere del Veneto” ha riportato un’intervista Gianni De Biasi il quale si è soffermato a parlare in merito alla Serie B.

Ecco le sue parole:

«Venezia-Brescia? Senza dubbio posso dire che la vittoria è stata meritata. Mi è piaciuta molto la squadra di Vanoli: si vede che è costruita bene, che gioca un buon calcio, che è compatta e che ha diverse individualità di spicco: so che si è speso molto per farla, la speranza è che riesca a salire di categoria perché secondo me lo meriterebbe. Quante possibilità ha di arrivare secondo? Se devo rispondere con sincerità credo che il Como sia favorito: ha un calendario migliore e ha tre punti di vantaggio. È anche vero, però, che lo scontro diretto è a favore del Venezia, e questo conta: il Venezia deve crederci fino in fondo, a cominciare da Lecco, ma se non dovesse farcela anche il terzo posto sarebbe buono in prospettiva playoff. A Lecco come finirà? Punto sul Venezia, sta bene anche atleticamente e può fare risultato».

Gianni De Biasi, nnato il 16 dicembre 1956 a Sarmede, in provincia di Treviso, De Biasi ha iniziato la sua carriera da allenatore negli anni ’80, lavorando principalmente nelle squadre giovanili e nelle serie minori del calcio italiano. Il suo primo incarico importante è arrivato nel 1990 quando è diventato allenatore della squadra principale del Barletta, con cui ha ottenuto risultati di rilievo nelle serie minori del calcio italiano. Successivamente ha allenato diverse squadre di Serie B e Serie A, tra cui Modena, Torino, Udinese e Levante in Spagna.

Uno dei momenti più significativi della sua carriera è stato il periodo trascorso alla guida della Nazionale albanese, dal 2007 al 2017. Durante il suo mandato, De Biasi ha portato la Nazionale albanese a partecipare per la prima volta a un campionato europeo, l’Euro 2016 in Francia. È stato un risultato storico per l’Albania e ha contribuito a consolidare la reputazione di De Biasi come uno dei migliori allenatori italiani. Nel corso degli anni, De Biasi ha dimostrato di essere un allenatore competente e capace di ottenere risultati significativi anche con squadre considerate meno blasonate. La sua esperienza e la sua abilità tattica lo rendono un allenatore rispettato nel panorama calcistico italiano ed europeo.