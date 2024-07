Gazzetta di Modena: “Il Modena studia il colpo in attacco: obiettivo Defrel”

Il Modena sta lavorando intensamente per mettere a disposizione del tecnico Pierpaolo Bisoli una rosa di alto livello, con l’obiettivo di migliorare rispetto alla scorsa stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Modena, il club sta cercando di mettere a segno un colpo di mercato importante con l’acquisto di Grégoire Defrel, ex attaccante del Sassuolo accostato anche al Palermo.

Tuttavia, l’ostacolo principale rimane l’ingaggio del giocatore francese. Il Modena, comunque, può contare su alcune carte favorevoli nella trattativa. La prima è il rapporto con mister Bisoli, che ha già allenato Defrel ai tempi del Cesena. La seconda è l’affetto del giocatore per la città di Modena, dove risiede attualmente. Nonostante queste premesse positive, l’ingaggio pesante che Defrel percepiva al Sassuolo rappresenta un ostacolo significativo. Il Modena rimane in attesa, sperando di trovare il giusto spiraglio per concludere la trattativa, anche se l’attaccante francese riceve molte richieste dall’estero, data la sua esperienza e abilità.