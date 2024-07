Di Marzio: “Juve Stabia scatenata, dopo Da Riva in chiusura anche Varnier”

Attraverso il proprio sito ufficiale, Gianluca Di Marzio si sofferma sul mercato della Juve Stabia..

Juve Stabia scatenata. Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Da Riva, è in chiusura anche per Marco Varnier. L’ex difensore dell’Atalanta Under23 arriverà a parametro zero. In giornata potrebbe arrivare la chiusura anche per Kristjan Matošević. Il portiere della Triestina potrebbe essere acquistato in prestito con diritto di riscatto. Il duo Lovisa-Polcino è scatenato e sta costruendo una squadra ambiziosa per essere protagonista anche in Serie B dopo il campionato di Lega Pro dominato nella passata stagione. Ma non solo, il club ha chiuso per Artistico in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio.