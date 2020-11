L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Giuseppe Mascara, ex Palermo e Catania:



«Gol da centrocampo? Capita di discuterne con i miei figli e puntualmente sul telefonino clicchiamo sulle immagini di quel giorno. Non ebbi il tempo di riflettere. Certi gesti sono frutto di follie che non hanno spiegazioni. Arrivò una palla a centrocampo, Morimoto la toccò indietro e io

calciai al volo».



«Il Palermo, in Serie A, aveva giocatori che poi hanno fatto carriera: mi riferisco a Cavani, Miccoli, Toni, Pastore.





Io ho avuto la possibilità di giocare contro il Palermo nella stagione scorsa, in D. Mi chiamò il Biancavilla la sera prima della trasferta al Barbera. Perdemmo lottando, adesso molti dei protagonisti dell’ultima promozione giocano in C. Ed è un gruppo davvero valido».