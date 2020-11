La Lazio per la vicenda tamponi rischia tanto, la Procura Federale continua a indagare sulle violazioni del protocollo della società biancoceleste.à

L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione in casa Lazio, al centro delle polemiche c’è il mancato isolamento di Immobile per la sfida con il Torino e il mancato intervento dell’Asl di competenza.





Le violazioni di protocollo potrebbero avere conseguenze pesantissime, soprattutto se dovessero emergere positivi non dichiarati negli ultimi mesi. Si va dall’ammenda alla penalizzazione, quindi la retrocessione e infine l’esclusione dal campionato, in più per il medico sociale c’è anche il rischio penale.