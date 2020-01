L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento del Catania. C’è un gruppo, con rappresentati locali, che stamane chiederà di rilevare il club. La cordata gestita da finanziatori non siciliani, formulerà la proposta ai dirigenti. La cifra è top secret. Sono emersi i nomi dei primi rappresentanti etnei: l’ex questore Di Fazio, Fabio Pagliare, attuale segretario della Fidal, Maurizio Pellegrino, allenatore del Catania a più riprese, protagonista della firma indelebile sulla promozione in Serie B conquistata dopo gli spareggi di Taranto nel 2002 in coppia con l’ex campione del Mondo Ciccio Graziani. Pellegrino è stato anche l’ultimo allenatore ad aver guidato il Catania in A e potrebbe occuparsi dell’organizzazione tecnica del club, in qualità di supervisore. Pagliara potrebbe sfruttare le consocenze in ambito nazionale e gestire i rapporti con i vertici federali.