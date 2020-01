L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Giuseppe Leonardi, presidente della Sicula Leonzio: «Un 2019 con luci e ombra. Avevamo chiuso la stagione scorsa centrando i nostri obiettivi. Per quella in corsa si è sbagliato qualcosa nel mercato estivo ed i risultati non stanno arrivando. Una posizione di classifica deficitaria che non meritiamo anche se sono convinto che nel girone di ritorno la squadra ha tutte le carte in regola per risalire. Non faremo rivoluzioni nel mercato di gennaio. Voglio avere in organico giocatori motivati e pronti a sputare sangue. So bene come sia difficile fare mercato a gennaio ma si deve cambiare registro. Chi vuole andare via è libero, non trattengo nessuno. L’unico indispensabile è il sottoscritto, Giuseppe Leonardi. E’ arrivato il momento di dare linfa all’interno dello spogliatoio, arrendevole e demoralizzato. Stiamo attraversando il periodo più brutto della mia gestione ma vedo la luce. Dobbiamo salvare la Serie C a Lentini. Non voglio essere ripetitivo, posso risultare antipatico ad alcuni tifosi ma la cosa che mi preme di più è il mantenimento della categoria. Voglio ricordare che sette anni addietro a Lentini non c’era nulla e credo che la tifoseria debba apprezzare gli sforzi fatti in questi anni dalla società». In uscita ci sarebbero i difensori Petta, Sosa e Talarico. Per la mediana Megelaitis e Cozza, mentre per il reparto offensivo, Ripa avrebbe ricevuto offerte da Picerno e Savoia.