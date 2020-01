L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle principali trattative del giorno in Serie B e Serie C. A Perugia vicino l’arrivo di Colantuono in panchina, dove termina l’avventura di Oddo. Si vuole liberare Falasco, per cui c’è il Chievo in pressing. Per sostituire Vignato, il club clivense punta Edera del Torino. Il sogno per l’attacco del Pisa è Antonucci della Roma. L’Empoli spinge forte su Ciciretti: c’è l’accordo con l’attaccante, manca l’intesa col Napoli sull’indennizzo. C’è fiducia, così come sulla cessione di Laribi al Bari. A Cosenza in uscita uno fra Bittante e Corsi. In Serie C, il Monza ufficializza il 2002 Lombardi dalla Recanatese e punta al colpo Rauti in prestito dal Torino. Il Padova vuole convincere lo svincolato Halfredsson e per l’attacco piace Caturano. La Reggina annuncia la punta Sarao e tratta il terzino Pinto del Catania. L’Avellino ha scelto Musa come DS. Colpo per il Modena, che aggrega Giron. Il Francavilla ingaggia Castorani dal Ligorna. La Viterbese ha fatto un sondaggio con il Lecce per il prestito di Dumancic.