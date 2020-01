L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento del Palermo. Apprensione per le condizioni di Felici, che ieri ha subito una botta ad una gamba che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo la partitella contro l’under 17. Pergolizzi ha tirato un sospiro di sollievo, nulla di grava. L’allenamento di oggi dirà molto sulle condizioni dell’attaccante. Pelagotti ha parlato in sala stampa: «Floriano? Siamo stati a Pisa assieme –ha detto il portiere rosanero, confessando di averlo sentito anche l’altro ieri –. Roberto è un giocatore molto forte, un dribblomane che può sostituire tranquillamente Santana. Gioca a piede invertito, ama rientrare. Per la categoria è devastante. Se arriverà, ci darà certamente una grossa mano d’aiuto».